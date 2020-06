Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.20, gegen 12.15 Uhr, fuhr ein Kleintransporter auf der B317 von Schopfheim in Richtung Steinen. An der Einmündung Land-/Neuteichstraße wollte der Fahrer nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Porsche. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Porsche-Fahrer leichte Verletzungen zu. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen war die Feuerwehr Steinen mit drei Fahrzeugen und etwa 10 Einsatzkräften am Unfallort. Der Sachschaden liegt bei etwa 65.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell