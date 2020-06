Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wäsche gerät in Brand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.20, gegen 19.15 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Balkon in der Landskronstraße ausrücken. Offensichtlich geriet zur Trocknung aufgehängte Wäsche auf dem Balkon in Brand. Hierdurch wurde auch der Balkon selbst in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch Anwohner selbst gelöscht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Mögliche Ursache könnte der fahrlässige Umgang mit Zigaretten gewesen sein. Das Polizeirevier ermittelt.

