Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht des Einmietebetruges

Freiburg (ots)

Aus einem Hotel im Bereich Weil am Rhein wurde am Donnerstag, 25.06.20, gemeldet, dass sich dort seit mehreren Tagen ein Pärchen aufhalten würde. Die beiden würden die Bezahlung der ausstehenden Übernachtungsrechnungen immer wieder mit allen möglichen Begründungen herausschieben. Zwischenzeitlich war der Betrag im deutlichen vierstelligen Bereich. Durch die hinzugerufene Polizei konnte das Pärchen im Alter von 37 und 39 Jahren angetroffen werden. Es wurde festgestellt, dass sich diese bereits im März 2020 auch in Lörrach in ein Hotel eingemietet hatten, ohne die Rechnung zu bezahlen. Sie werden wegen des Verdachts des Betruges angezeigt.

