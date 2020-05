Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Bad Gandersheim, Auf dem Mühlenstiege, in Höhe Haus Nr. 9.

Bad Gandersheim (ots)

In der Zeit vom 22.Mai, 20:00 Uhr bis zum 24.Mai 2020, 12:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW VW Phaeton im Bereich der vorderen Stoßstange. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt, ohne schadenregulierende Maßnahmen zu treffen. Der entstandene Fremdschaden beträgt ca. 1000,-EUR. Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat und ggf. sachdienliche Hinweise geben kann, setzte sich bitte mit der Polizei Bad Gandersheim, Tel. 05382919200, in Verbindung.

