Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Fahrradteilen (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, 22.05.2020, 13:10 Uhr, wird eine 61-jährige männliche Person aus Bad Gandersheim dabei beobachtet, wie sie am Bahnhof in Salzderhelden an einem fremden Fahrrad Teile abmontiert und sie dann mit Teilen an ihrem Fahrrad austauscht. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei kann der Diebstahl verhindert werden. Die Teile werden zurückgebaut und ein Strafverfahren eingeleitet.

