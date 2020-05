Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung (kal)

Einbeck (ots)

Im Zeitraum 22.05.2020, 14:00 Uhr bis zum 23.05.2020, 10:30 Uhr, wurde die Glasscheibe einer Garage in der Friedrich-Ebert-Straße durch ein Projektil beschädigt. Es befindet sich ein ca. 5 mm großes Loch in der Scheibe. Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro.

