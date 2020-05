Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (kal)

Einbeck (ots)

Am Sonntagmorgen kam es um 03:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 19-jähriger Pkw Fahrer aus Salzderhelden befuhr mit einem Pkw den Andershäuser Kirchweg in Richtung Andershausen. In einer Senke kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Glücklicherweise wurde weder der Fahrer noch sein 20-jähriger Beifahrer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.450 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

