Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und zwei leichtverletzten Personen (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 23.05.2020, kam es um 18:48 Uhr in Salzderhelden zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Dabei war der 54-jährige Pkw Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Nebenstraße frontal gegen eine Betonmauer eines Grundstückes geprallt. Der ihm in diesem Moment entgegenkommende, ebenfalls 55 - jährige Rollerfahrer, sei glücklicherweise etwa mittig auf der Fahrbahn gefahren und konnte so einen Frontalzusammenstoß noch verhindern. Er streifte lediglich die rechte Beifahrerseite vom Pkw. Durch den Anprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei beiden Beteiligten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Daraufhin wurden Blutproben entnommen und ein Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 9.700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell