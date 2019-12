Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Brand, Glatteisunfall, Widerstand, Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Taxifahrer beleidigt und geschlagen

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und zwei Fahrgästen ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag um 23.05 Uhr am Listplatz in Reutlingen gekommen. Ein alkoholisierter 56-Jähriger aus Reutlingen und eine ebenfalls alkoholisierte 56-jährige Frau stiegen am Bahnhof in das Taxi ein, verließen es aber kurze Zeit später wieder und beleidigten den Taxifahrer. Im weiteren Verlauf wurde der Taxifahrer durch den männlichen Fahrgast geschlagen. Das daraus resultierende Handgemenge konnte durch die eintreffende Streifenbesatzung unterbunden werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang wurden durch das Polizeirevier Reutlingen übernommen.

Pfullingen (RT): Schaufenster eingeschlagen und Auslagen entwendet - Zeugenaufruf

Zu einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft ist es in der Nacht auf Silvester in der Pfullinger Klosterstraße gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Pfullingen warfen gegen 02.15 Uhr zwei bisher unbekannte Täter mit mitgebrachten Ziegelsteinen zwei Schaufensterscheiben an einem Schmuckgeschäft ein. Aus den Auslagen entwendeten sie mehrere Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro. Bei den Tätern handelt es sich nach Zeugenaussagen um zwei männliche Personen im Alter von jeweils ca. 25 Jahren. Beide waren ca. 185 cm groß, trugen dunkle Bekleidung, Jeanshosen und hatten Sportschuhe an. Nach der Tatausführung flüchteten sie zu Fuß in Richtung Hallenbad. Das Polizeirevier Pfullingen, Tel. 07121 / 9918-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden. Der Schaden an den Schaufenstern beträgt ca. 1.500 Euro.

Esslingen (ES): Widerstand geleistet

Zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte ist es am Montagnachmittag in der Berliner Straße gekommen. Gegen 15.00 Uhr wurde die Polizei wegen Streitigkeiten in die Räumlichkeiten eines Paketdienstes gerufen, da es zwischen einem 44-jährigen Kunden und einer Angestellten zu Unstimmigkeiten wegen einer Paketbeförderung gekommen war. Hierbei wurde die Angestellte mehrfach beleidigt und der Vorfall von dem Mann mittels Kamera gefilmt. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme sollte der aggressive Kunde, der ein Klappmesser sowie Pfefferspray mit sich führte, durchsucht werden. Da er äußerte, sich nicht durchsuchen zu lassen, wurde die Durchführung der Maßnahme unter Zwang angedroht. Auch hiervon ließ er sich nicht beeindrucken, weshalb er zu Boden gebracht und fixiert wurde, sodass die Durchsuchung gefahrlos durchgeführt werden konnte. Da Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung vorlagen, wurde der 44-Jährige in einer Fachklinik vorgestellt. Während der Fahrt dorthin äußerte er gegenüber den eingesetzten Beamten eine Vielzahl von Beleidigungen.

Filderstadt (ES): Wunderkerze entzündet Baum

Beim Spielen mit einer Wunderkerze hat ein 11-jähriger Junge am Montagnachmittag in einem Plattenhardter Wohngebiet einen Baum entzündet. Der Junge spielte mit einem Freund gegen 15.00 Uhr vor dem Haus, als sie aus Versehen mit einer Wunderkerze einen Baum in Brand setzten, der letztlich von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort kam, abgelöscht werden musste. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken Auto gefahren

Erheblich betrunken ist ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen um 01.50 Uhr in der Leinfelder Straße in Leinfelden-Echterdingen gestoppt worden. Der Fahrzeugführer wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Wendlingen/B313 (ES): Aufgrund Glatteis in die Leitplanken

Am Silvestermorgen ist ein älterer Mercedes-Benz aufgrund lokalem Glatteis in die Leitplanken gekracht. Gegen 08.30 Uhr fuhr ein 49-Jähriger auf der Bundesstraße 313 von Wernau Richtung Wendlingen und geriet kurz nach der Ausfahrt Köngen-Süd aufgrund von Glatteis in die Mittelleitplanke. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw, sowie an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Von den zwei Fahrspuren der B313 Richtung Nürtingen musste während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde ein Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

==Das Polizeipräsidium Reutlingen wünscht allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr.==

