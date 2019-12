Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kompletträder entwendet, Weitere Einbrüche

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Fahrzeuge aufgebockt und Räder gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben am Wochenende vom Firmengelände eines Autohauses in der Daimlerstraße acht AMG-Kompletträder gestohlen. In der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, acht Uhr, bockten sie zwei Mercedes V-Klasse auf Unterlegkeile und Pflastersteine auf und montierten alle Räder ab. Der Wert der Kompletträder beträgt insgesamt rund 6.000 Euro. Durch das Aufbocken dürfte an den Fahrzeugen außerdem Sachschaden entstanden sein. An weiteren, modellgleichen Fahrzeugen hatten die Täter bereits die Radmuttern herausgeschraubt. Möglicherweise wurden sie bei der Tathandlung gestört. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen oder verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses erbittet das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0. (mr)

Esslingen (ES): Wohnhaus durchwühlt

Regelrecht durchwühlt hat ein Einbrecher am Wochenende ein Wohnhaus in der Viehgasse. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, acht Uhr, verschaffte sich der Unbekannte durch das brachiale Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Gebäude und durchsuchte es nach Stehlenswertem. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob der Täter auch Beute machte. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Altdorf (ES): In Sportheime eingebrochen

Auf zusammengenommen mehrere tausend Euro dürften sich bei zwei Einbrüchen in Sportheime in der Kirchstraße die Sachschäden und der Wert des Diebesguts summieren. Wohl in der Nacht zum Montag gelangte ein Unbekannter gewaltsam in die Gebäude und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Während der Täter im sogenannten Alten Sportheim offenbar ohne Beute blieb, entwendete er aus dem unmittelbar benachbarten Gebäude Bargeld, zwei Flachbildschirme des Herstellers Samsung, eine Saeco-Kaffeemaschine sowie diverse Alkoholika. In diesem Fall ging der Einbrecher auch im Inneren äußerst rabiat vor. Er machte sich ebenso an Zwischentüren zu schaffen und brach außerdem einen Zigarettenautomaten auf, aus dem er eine noch unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln mitgehen ließ. Beide Taten wurden am Montagvormittag bemerkt und zur Anzeige gebracht. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

