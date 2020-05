Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lks. Schwäbisch Hall - Stand: 17.05.2020, 17:45 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Sachbeschädigung, 1 Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Unfall im Kreisverkehr

Am Samstag gegen 22:55 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Schwäbisch Hall die Ostumfahrung. Am Kreisverkehr mit der Eugen-Bolz-Straße verlor er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und aufgrund der Tatsache, dass er einen Arm wegen einer vorausgegangenen Operation nicht benutzen konnte die Kontrolle über sein Auto und fuhr über die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Hierbei überfuhr er die dortige Beschilderung. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Schwäbisch Hall - Beim Abbiegen Unfall verursacht - Zeugenaufruf

Am Samstag kurz vor 18:00 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem Frontlader in Schwäbisch Hall die Biberstraße. Als er in Bibersfeld nach rechts in die Michelfelder Straße abbog, kam ihm ein Auto entgegen. Deshalb wich er mit seinem Frontlader nach rechts aus. Da er die Kurve sehr flott genommen hatte, kollidierte er dort mit einer Straßenlaterne und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0791/400-0 zu melden.

Satteldorf - Auto brennt

Am Samstag gegen 12:50 Uhr geriet der Motor eines Jaguars aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der 51 Jahre alte Fahrer war mit seinem Fahrzeug hierbei auf der B290 an der Anschlussstelle Crailsheim unterwegs. Er konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr aus Satteldorf, welche mit 3 Fahrzeugen und 14 Mann ausrückte gelöscht werden. Der, durch den Brand entstandene Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro.

Schwäbisch Hall - Auto beschädigt - Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit zwischen 17:30 und 18:30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines roten Audi A6 Kombi. Der Täter zerkratzte den Wagen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand über die rechte Fahrzeugseite. Das Auto war zur Tatzeit auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße in Schwäbisch Hall geparkt gewesen. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07941/4000 zu melden.

