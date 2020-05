Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 17.05.2020, 11:45 Uhr - 1 Sachbeschädigung, 1 Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Vandalen beschädigen Autos - Zeugenaufruf

Am Sonntag früh gegen 01:25 Uhr zogen 4 junge Männer durch Schwäbisch Gmünd. Im Bereich der Straße "Hörlesbach" traten sie vermutlich aus purer Zerstörungslust den Außenspiegel eines geparkten Toyotas ab. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder etwas zu den 4 jungen Männern sagen können, sich unter der Telefonnummer 07171/358-0 zu melden. Die jungen Männer waren alle dunkel gekleidet. Einer von ihnen hatte eine Art Lederjacke getragen.

Aalen - Unfall mit Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in Aalen die Hegelstraße. An der Einmündung der Humboldtstraße wollte ein Autofahrer den Fahrradfahrer überholen. Da zu diesem Zeitpunkt Gegenverkehr herrschte drängte der, bislang unbekannte Autofahrer, den Mann so weit nach rechts, dass dieser gegen den Bordstein fuhr und dadurch die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. In der Folge stürzte der 77jährige und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus zur Versorgung gebracht. An dem Rad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07361/524-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell