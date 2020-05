Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunsicherer Lkw in Aspach, Unfälle in Kernen, Plüderhausen und Waiblingen

Waiblingen (ots)

Aspach: Lkw fast ohne Bremsen gestoppt

Am Freitag gegen 12:00 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf der L1115 vom Autobahnzubringer kommend in Fahrtrichtung Backnang ein Sattelzug auf, bei dem es aus den Radkasten des Aufliegers rauchte. Der Sattelzug mit serbischer Zulassung konnte durch eine Streife des Polizeireviers Backnang gestoppt werden. Die hinzugezogenen Spezialisten des Verkehrsdienstes stellten fest, dass eine Bremsleitung abgerissen und am Boden des Sattelaufliegers befestigt war. Dadurch kam es zu einer Störung der gesamten Bremsanlage des Sattelzugs. Auch andere Fahrzeugteile wiesen erhebliche Mängel auf. Eine Überprüfung des digitalen Kontrollgeräts brachte auch mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen zu Tage. Dies erklärte der Fahrer des Sattelzugs damit, dass seine Bremse bei Bergabfahrten ja nicht mehr richtig funktionierte. Zur beweissicheren Dokumentation der Mängel wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, bevor der Sattelzug auf dem kürzesten Weg aus dem Verkehr gezogen wurde. Auf den Fahrer und den Unternehmer kommen nun Bußgelder und Verfahrenskosten in Höhe von mehreren tausend Euro zu.

Kernen: Radfahrer auf Waldweg schwer verletzt

Gegen 20:30 Uhr kam es am Freitag auf einem Waldweg unterhalb des Kernenturms zu einem schweren Unfall. Ein Radfahrer prallte bei der Bergabfahrt frontal gegen einen Baum. Der 58-Jährige, der keinen Helm trug, zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Plüderhausen: Radfahrer streift Pkw und flüchtet

In Plüderhausen streifte am Freitag gegen 19:10 Uhr ein Radfahrer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw im Stockwiesenweg und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Der Radfahrer, der mit einem Mountainbike unterwegs war, wird von Zeugen wie folgt beschrieben: 16-17 Jahre, schlanke Statur, 180cm, schwarz gekleidet, ein rotes Dreieck auf der Rückseite der Oberbekleidung. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 erbeten.

Waiblingen: Rasant beschleunigt - Unfall

Gegen 17:40 Uhr besuchte am Freitag ein 81-Jähriger eine Apotheke in der Blumenstraße. Als er danach in sein Auto stieg, das er ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt hatte, und wieder losfuhr, betätigte er das Gaspedal seines BMW zu stark. Beim Ausfahren aus der Parklücke blieb er deswegen am Heck des vor ihm geparkten Pkw hängen. Der Pkw wurde durch den Aufprall leicht nach vorne verschoben. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.000 EUR.

