Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 17.05.2020, 11:45 Uhr - 1 Unfallflucht, 2 Verekrhsrowdies, 3 Fahrradunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf - Beim Tanken Auto gestreift und geflüchtet

Am Samstag gegen 10:43 Uhr tankte ein 70 Jahre alter Mann seinen Audi an einer Tankstelle in Schorndorf in der Gmünder Straße. Als er mit seiner Beifahrerin in der Tankstelle war, um seine Rechnung zu bezahlen streifte ein anderer Kunde der Tankstelle beim Rangieren seinen Wagen und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit noch an.

Fellbach - Rowdies im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 23:54 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass der Fahrer eines weißen Audis im Bereich Bahnhofstraße in Fellbach durch "Burnouts" und Überholmanöver andere Autofahrer gefährden würde. Diese hätten teilweise Abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Der Audi konnte dann durch eine Streife des Polizeireviers Fellbach kontrolliert werden. Die Polizei in Fellbach bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

Schorndorf - Unfall mit Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Fahrer eines Renaults in Schorndorf die Welzheimer Straße in Richtung Kreisverkehr. Der Renaultfahrer wollte in den Kreisverkehr einfahren und übersah hierbei einen 56 Jahre alten Fahrradfahrer. Er streifte diesen dabei am Hinterrad, weshalb der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte. Der 56jährige wurde hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Leutenbach - Kind verletzt sich bei Fahrradunfall

Am Samstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 5 Jahre alter Junge in Leutenbach in Begleitung seiner Eltern einen Feldweg in der Verlängerung der Landhausstraße. Auf dem abschüssigen Feldweg konnte das Kind aufgrund der mangelhaften Bremsen an seinem Fahrrad nicht mehr bremsen. Das Kind verlor hierauf die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht, wurde jedoch zur Kontrolle durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Glück trug das Kind einen Helm, was ihn vor schwereren Verletzungen bewahrte.

Waiblingen - Mit Fahrrad gestürzt

Am Samstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 14 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad in Waiblingen-Neustadt im Hauflerweg einen Fußweg in Richtung Klinglestalstraße. Auf der abschüssigen Strecke erkannte er die dortigen Treppen zu spät, da er die Gegend nicht kannte und stürzte, da er vor den Treppen nicht mehr anhalten konnte. Er brach sich hierbei seinen Arm und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Backnang - Verkehrsrowdy muss Führerschein abgeben

Am Samstag gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in Backnang, an der B14 gerufen. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der 37 Jahre alte Fahrer eines Opels zuvor schon durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen war, da er versuchte, vor ihm fahrende Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehrs zu überholen. Als er dann auf der B14 einen anderen Opel rechts überholen wollte, kam es dann zum Unfall. Der 23 Jahre alte Fahrer wollte mit seinem Wagen vom linken Fahrstreifen auf den rechten wechseln. Der 37jährige konnte aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit nicht mehr anhalten und fuhr in den Wagen des 23jährigen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der verständigte Staatsanwalt ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Der 37jährige muss nun mit einer Strafe rechnen und ist vorerst nur als Fußgänger unterwegs.

