Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191129.1 Kiel: Falschparker hatte sechs Haftbefehle

Kiel (ots)

Ein Falschparker zog Dienstag die Aufmerksamkeit von Anwohnern und der Polizei auf sich. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn sechs (!) Erzwingungshaftbefehle vorlagen.

Anwohner der Straße Wetterbek in Suchsdorf informierten Dienstagabend gegen 21 Uhr die Polizei, nachdem ihnen ein parkender Wagen in ihrer Straße aufgefallen war. Der Wagen parkte so ungünstig, dass ein Passieren der Straße in beide Richtungen nicht möglich war. Da der Halter nicht erreicht werden konnte, informierten die Beamten des 1. Reviers ein Abschleppunternehmen.

In dem Moment, als der Wagen aufgeladen war, erschien der Halter vor Ort. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn sechs Erzwingungshaftbefehle wegen nicht bezahlter Bußgelder vorlagen. Da er über genügend Bargeld verfügte, konnte er die ausstehenden Beträge bei der Kieler Justizvollzugsanstalt einzahlen und entging so einer Inhaftierung.

