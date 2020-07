Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrt unter Drogeneinfluss

Germersheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr wurde ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer An Fronte Beckers in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizeibeamte feststellen, dass der Mercedes-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Dem 31-Jährigen wurde im Anschluss bei der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Philipp Schmidt, PHK

Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell