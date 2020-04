Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Kfz

Venningen (ots)

In der Zeit zwischen dem 11.04.2020, 16:00 Uhr und dem 12.04.2020, 09:00 Uhr, parkte ein 28-Jähriger aus der VG Maikammer seinen schwarzen 3er BMW mit SÜW-Kennzeichen in der Straße Am Oberbach. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte die rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

