Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unbelehrbarer endet in polizeilichem Gewahrsam

Germersheim (ots)

Nach Mitteilung einer vermeintlichen Schlägerei am 11.4.2020 gegen 21:00 Uhr konnte im Bereich Wasgaustraße ein alkoholisierter 18-jähriger festgestellt werden.

Dieser hatte zuvor mit Flaschen um sich geworfen, Anwohner beleidigt und an ein geparktes Fahrzeug getreten. Zu einer Schlägerei war es nicht gekommen.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der 18-jährige nach Hause gebracht.

Offensichtlich wenig beeindruckt, erschien er kurz danach erneut im Bereich Wasgaustraße, legte sich wieder mit Anwohnern an und trat gegen parkende Fahrzeuge.

Sein Temperament konnte der 18-jährige hiernach in polizeilichem Gewahrsam abkühlen.

Mitteilungen und Feststellungen hierzu können unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei Germersheim gemacht werden.

