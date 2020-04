Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zu tief ins Glas geschaut

Germersheim (ots)

Am Samstag, 11.04.2020, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger die B9 in Richtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen.

Bei Eintreffen der Streife konnte der Mann unweit seines Fahrzeugs im Gras sitzend angetroffen werden. Er wies nur oberflächliche Kratzwunden auf.

Deutlich stärker war der von ihm ausgehende Alkoholgeruch, was angesichts von 3,15 Promille, welche bei einem Atemalkoholtest festgestellt wurden, nicht weiter verwunderlich war.

Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug musste schadensbedingt abgeschleppt werden.

Sollten Verkehrsteilnehmer im Vorfeld auffällige Fahrverhalten beobachtet haben, können sich diese als Zeugen telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung setzen.

