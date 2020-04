Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer, L 512/ Weinstraße zwischen Edenkoben und Maikammer Sonntag, den 12.04.2020, um 14.53 Uhr Verkehrsunfall mit Motorradfahrer!

Edenkoben (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Weinstraße/L 512 zwischen Edenkoben und Maikammer wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt! Am Sonntagmittag fuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer von Edenkoben Richtung Maikammer. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurde er in einer Linkskurve auf das Grasbankett getragen und verlor die Kontrolle über sein Bike. Er kam ins Schlingern und kollidierte mit einem Pkw, der ihm aus Maikammer entgegenkam. Durch den Aufprall auf den Pkw wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die BGU geflogen werden. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Im Verlaufe der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer auch unter Alkoholeinfluss gestanden haben dürfte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die beteiligten Kraftfahrzeuge waren so massiv beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L 512 kurzzeitig gesperrt.

