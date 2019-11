POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubstraftat: Polizei bittet um Hinweise - Haan - 1911021

Polizei Mettmann

Öffentlichkeitsfahndung nach Raubstraftat: Polizei bittet um Hinweise - Haan - 1911021

Mettmann

Mit Phantombildern (Fotomontagen) zweier Tatverdächtiger wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Donnerstag (7. November 2019) auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal nach einer räuberischen Erpressung an die Öffentlichkeit.

Bereits Ende September 2019 lauerten laut Angaben des Geschädigten zwei bislang unbekannte Männer einem 39-jährigen Mann aus Haan vor einer Grillstube an der Kaiserstraße in Haan auf. Unter Vorhalt eines Messers sowie einer Pistole soll das Duo den Mann am Freitagabend (27. September 2019) - gegen 23 Uhr - dazu gezwungen haben, die beiden Täter an die Wohnanschrift des Haaners zu fahren, wo sie ihn dazu nötigten, eine hohe Summe Bargeld auszuhändigen. Anschließend musste der 39-Jährige die beiden Täter wieder mit seinem Auto zur Kaiserstraße fahren, wo die beiden Männer aus dem Auto ausstiegen und gegen 0:15 Uhr am Samstag (28. September 2019) an einem Taxihalteplatz verschwanden. Einige Tage später, am Dienstag (1. Oktober 2019), brachte der 39-jährige Haaner den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige.

Die seitdem intensiv geführten und immer noch andauernden Ermittlungen der Polizei haben bislang leider noch nicht zum Auffinden der beiden Täter geführt, weshalb sich die Kriminalpolizei nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal mit zwei Phantombildern (Fotomontagen - siehe Anhang) an die Öffentlichkeit wendet. Zu den beiden Männern liegen zudem die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- afrikanisches Erscheinungsbild (dunkelhäutig) - etwa 30 bis 33 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - schwarze, kurze Afrohaare - schwarzer Drei-Tage-Bart - war dunkel gekleidet - trug weiße Turnschuhe der Marke "Nike" - hatte einen kabellosen schwarzen Kopfhörer im Ohr - sprach Deutsch mit Akzent

Zweiter Täter:

- afrikanisches Erscheinungsbild (dunkelhäutig) - etwa 40 bis 50 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - kräftige Statur (etwa 120 bis 130 Kilogramm schwer) - auffällige Pickel im Wangenbereich - schwarzer Drei-Tage-Bart - Glatze - war dunkel gekleidet - trug schwarze Lackschuhe - sprach Englisch und Französisch - hatte eine blaugelbe Aldi-Tüte bei sich

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben machen zu den beiden bislang unbekannten Männern? Die beiden sollen sich laut des Geschädigten bereits ab 22:30 Uhr als Gäste in der Grillstube an der Kaiserstraße aufgehalten haben. Fotomontagen der beiden Tatverdächtigen sind dieser Pressemeldung beigefügt und befinden sich außerdem auf dem Fahndungsportal des Landeskriminalamtes NRW.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

