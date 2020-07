Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - "Lügen haben kurze Beine"

Kirrweiler (ots)

Der Spritmangel an ihrem Fahrzeug überführte eine 60 Jahre alte Frau aus dem Raum Mainz, die seit sechs Jahren ohne Führerschein fährt. Aber von vorne: Wegen eines Pannenfahrzeugs auf der A65 in Höhe Kirrweiler wurde die Polizei informiert. Die Beamten sicherten vor Ort den Pkw bis zum Eintreffen eines Servicedienstes ab. Im Rahmen der routinemäßigen Kontrolle konnte die Frau keinen Führerschein vorzeigen. Dieser sei - so die Aussage der Frau - zusammen mit anderen Sachen Tage zuvor in einem Hotel in Frankreich gestohlen worden. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der Dame vor mehr als sechs Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Weiterfahrt nach Instandsetzen ihres Autos wurde der Frau nun untersagt. Sie muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Strafverfahren verantworten. Ob der kleinen Lügengeschichte nahmen sich die die Beamten der Rheinhessin an und brachten sie an den Bahnhof, von wo aus sie ihre Heimreise fortsetzen konnte.

