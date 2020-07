Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Baucontainer aufgebrochen, hoher Diebstahlsschaden

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen (11.-13-07.) wurden an verschiedenen Baucontainern auf einer Baustelle in der Schloßmattenstraße die Vorhängeschlösser entfernt und die darin befindlichen Elektrowerkzeuge entwendet. Es wurden Maschinen im Wert von deutlich über 10.000,00 Euro mitgenommen. Der Polizeiposten Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise entweder direkt an den Polizeiposten in Bötzingen (07663 6053-0) oder an das Polizeirevier Breisach (07667 9117-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell