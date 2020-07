Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Flüchtiger Lkw-Fahrer ermittelt

Freiburg (ots)

Am Samstag 11.07.2020 streifte gegen 22:30 Uhr ein Lkw in der Waldstraße einen geparkten Mercedes und fuhr davon. Der Lkw-Fahrer stellte seinen Lkw in der Nähe ab und ging danach telefonierend und stark schwankend an der Unfallstelle vorbei und begab sich nach Hause. Zeugen identifizierten den vorbeigehenden Unfallfahrer und verständigten das Polizeirevier Breisach. Die Beamten konnten den 33jährigen in dessen Wohnung mit deutlicher Alkoholisierung antreffen. Das Ergebnis der im Anschluss durchgeführten Blutentnahmen steht noch aus. Am Lkw sowie an dem Mercedes entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Florian Hoch

Telefon: 0761 / 882-1016

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell