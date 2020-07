Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall auf Parkplatz- Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall, der am Donnerstag, 09.07.2020, auf dem Parkplatz einer Bank in der Hauptstraße in Unterlauchringen passierte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17:40 Uhr war es dort zum leichten Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem BMW gekommen. Die Aussagen der beiden Fahrer unterscheiden sich. Der 26-jährige BMW-Fahrer will sogar in seiner offenen Fahrertüre eingeklemmt worden sein, blieb aber unverletzt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, bittet Zeugen, sich zu melden.

