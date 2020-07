Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Kleinbus überschlägt sich - niemand verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.07.2020, hat sich in der Allmendstraße in Laufenburg ein Kleinbus überschlagen. Die 26-jährige Fahrerin war gegen 13:30 Uhr in einer Kurve von der Straße abgekommen. Der Opel geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin und eine 27-jährige Mitfahrerin kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Sie blieben unverletzt. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro.

