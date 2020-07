Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Lebensgefahr nach Verkehrsunfall - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, 12.07.2020, im Steinatal bei Ühlingen-Birkendorf zwei Zweiradfahrer zugezogen. Eine Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Gegen 16:00 Uhr war ein 16-jähriger Jugendlicher mit seiner 125er auf der L 159 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der entgegenkommenden BMW eines 55-jährigen Mannes kollidiert. Danach prallte der Jugendliche mit seiner Daelim-Maschine noch in die Triumph einer 53 Jahre alten Frau, die sich hinter der BMW befand. Der Jugendliche und der BMW-Fahrer wurden mit Rettungshubschraubern in verschiedene Klinken geflogen. Sie befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand in Lebensgefahr. Die Motorradfahrerin wurde stationär im Krankenhaus in Waldshut aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei über 12000 Euro. Alle drei Maschinen mussten abgeschleppt werden. Eine Fachfirma reinigte die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell