Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vier Verletzte und beträchtlicher Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn - Verursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 12.07.2020, kam es auf der A98 in Höhe Lörrach im Baustellenbereich bei der Wiesentalbrücke zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer war kurz vor 10:30 Uhr einem vorausfahrendem Mercedes-Benz mit hoher Geschwindigkeit ins Heck gefahren. Aufgrund der Baustelle ist dort die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt. Der Mercedes wurde in der Folge gegen die Leitplanke geschleudert, der BMW kam im abgesperrten Baustellenbereich zum Stillstand. Im Mercedes verletzten sich der 54 Jahre alte Fahrer und eine 19-jährige Frau leicht, welche vom verständigten Rettungsdienst versorgt wurden. Auch der BMW-Fahrer und ein 20-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der BMW-Fahrer wurde auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung überprüft. Gut 0,7 Promille und einen positiven Befund auf Kokain waren die Ergebnisse. Er musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt beim BMW bei rund 5000 Euro, beim Mercedes-Benz bei ca. 90000 Euro.

