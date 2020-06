Polizei Salzgitter

Salzgitter Salder: versuchter PKW Aufbruch

Mittwoch, 03.06.2020, bis Donnerstag, 04.06.2020

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fahrertür eines zum Parken im Felsweg in Salzgitter Salder abgestellten PKW Audi TT aufzuhebeln. Dieses misslang jedoch offensichtlich, ein Eindringen in den PKW erfolgte nicht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: ohne Führerschein mit einem Transporter unterwegs

Freitag, 05.06.2020, gegen 02:20 Uhr

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:20 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Transporterfahrer, der in der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-hjährige Fahrer nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

