Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 4. Juni 2020:

Salzgitter (ots)

Ilsede: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Mittwoch, 03.06.2020, gegen 10:20 Uhr

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Ilsede stieß am Mittwochvormittag beim Versuch rückwärts in eine Parklücke in der Eichstraße in Ilsede einzuparken gegen einen hinter seinem PKW wartenden PKW. Durch den Anstoß entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 30-jährigen Autofahrer fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Zudem besteht der Verdacht, dass der 30-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

