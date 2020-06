Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 3. Juni 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Streitigkeiten arten aus

Mittwoch, 03.06.2020, gegen 13:45 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag gerieten in Salzgitter, Lichtenberger Straße, zwei Personen aus bislang ungeklärten Gründen in Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten arteten aus, auch Messer sollen eingesetzt worden sein. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete einer der beteiligten Personen in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Personen verletzt worden. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauert an, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

