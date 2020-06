Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 3. Juni 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Thiede: Diebstahlsversuch

Dienstag, 02.06.2020, zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Turm einer Windkraftanlage auf der Baustelle für Windkraftanlagen in der Walzwerkstraße in Salzgitter Thiede zu gelangen. Der Versuch die Tür zum Turm aufzubrechen scheiterte jedoch, so dass kein Eindringen erfolgte. Zudem versuchten der oder die Täter vermutlich zudem das Kupfer einer dort gelagerten Kabeltrommel zu entwenden. Hier kam es jedoch nicht zum Diebstahl. Der entstandene Gesamtschaden wird dennoch auf rund 10000 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dienstag, 02.06.2020, gegen 16:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei einen Autofahrer, der in Der Straße Über den Bülten unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Salzgitter: Verkehrsunfallflucht, Radfahrer gesucht

Samstag, 30.05.2020, 02:00 Uhr, bis Sonntag, 31.05.2020, 12:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Radfahrer touchierte zwischen Samstagnacht, 02:00 Uhr, und Sonntagmittag, 12:00 Uhr, die rechte Seite eines zum Parken im Felsweg in Salzgitter zum Parken abgestellten weißen PKW BMW 1er. Anschließend setzte der unbekannte Radfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell