Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 3. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Montag, 01.06.2020, 21:10 Uhr, bis Dienstag, 02.06.2020, 06:20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen vor einem Haus in der Straße Am Graad in Wolfenbüttel Fümmelse abgestellten PKW Audi. Der Wert des schwarzen Audi SQ 5 wird mit zirka 30000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dienstag, 02.06.2020, gegen 20:00 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Cremlingen eine Autofahrerin, die zuvor mit dem Auto im Bereich Sickte auf der Landesstraße 631 unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 20-jährige Fahrerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass sie den PKW unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

