Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 2. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Montag, 01.06.2020, zwischen 16:30 Uhr und 21:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Montag, zwischen 16:30 Uhr und 21:45 Uhr, ein Fahrrad, welches in Höhe eines Restaurants in der Jahnstraße angeschlossen abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbernes Mountainbike. Der Wert wird mit rund 100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Zwei Autofahrer alkoholisiert in Hornburg unterwegs

Montag, 01.06.2020, gegen 20:20 Uhr

Gleich zwei Autofahrer waren am Montagabend in Hornburg mit ihren Autos unterwegs, obwohl sie alkoholisiert waren. Ein 43-jähriger Fahrer wurde gegen 20:20 Uhr in der Wasserstraße kontrolliert. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Ein 41-Jähriger wurde nur fünf Minuten später in der Straße Damm kontrolliert. Hier betrug der festgestellte Wert 0,6 Promille. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell