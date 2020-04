Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

23. April 2020 | Kreis Stormarn - 19.04 bis 22.04.2020 - Bad Oldesloe

In dem Zeitraum vom 19.04. bis zum 22.04.2020 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in Bad Oldesloe, in der Straße Am Goldberg.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück eines Wohnhauses und versuchten gewaltsam eine Tür zu einer Einliegerwohnung auf der Gebäuderückseite zu öffnen. Die Täter sind nicht in das Wohnhaus gelangt.

Es entstand ein Sachschaden an der Eingangstür. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Beobachtungen in der Straße Am Goldberg und in der näheren Umgebung im Tatzeitraum gemacht? Wem sind dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0.

