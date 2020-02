POL-ME: Aktionsbündnis Seniorensicherheit, Polizei und die VHS laden ein - Ratingen - 2002074

Polizei Mettmann

Schon heute laden das Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!), die Polizei im Kreis Mettmann und die Volkshochschule (VHS) Ratingen zu einem Beratungstermin ein, für den die VHS interessierte Besucher um rechtzeitige Voranmeldung zur Teilnahme an der kostenfreien Veranstaltung bittet.

"FIT und MOBIL im Alter", lautet der Titel der Vortragsveranstaltung, die in Kooperation der Kreispolizeibehörde Mettmann, in Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!), einer Augenoptikermeisterin und der Volkshochschule Ratingen stattfindet:

Wann: Dienstag, 25. Februar 2020, 10.00 Uhr

Wo: VHS Minoritenkloster - Ratingen, Raum 104,

Lintorfer Straße 3, 40878 Ratingen

Herr Dieter Hamm, aktiver Sicherheitsberater vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!) in Ratingen, die Augenoptikermeisterin Frau Sigrid Schürmann und die Polizeihauptkommissarin Anja Stropp, Verkehrssicherheitsberaterin von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann, referieren in der an alle Seniorinnen und Senioren gerichteten Veranstaltung zum Thema "Fit und Mobil im Alter". Dabei beantworten sie selbstverständlich auch gerne sachbezogene Fragen aus einem hoffentlich großen Auditorium.

