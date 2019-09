Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub auf Tankstelle

Rees (ots)

Am Samstag 07.09.2019 um 21:40 Uhr betrat ein unbekannter Täter eine Tankstelle an der Rauhe Straße in Rees und bedrohte den Kassierer mit einer Schußwaffe. Anschließend entnahm er Geld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Weseler Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, von kleinerer Gestalt, war komplett schwarz gekleidet und trug ein schwarzes Basecap. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830

