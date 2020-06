POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 4. Juni 2020:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 4. Juni 2020:

Salzgitter (ots)

Baddeckenstedt: illegale Müllentsorgung, Hinweise gesucht

Unbekannte Täter entsorgten in der Nähe eines Parkplatzes an der Kreisstraße 52, zwischen den Ortschaften Baddeckenstedt und Holle mehrere, vermutlich asbesthaltige, Dach-/ Wellplatten (beigefügtes Bild). Tatzeit: vermutlich kurz vor dem 15.05.2020. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 825-0.

Salzgitter Lebenstedt: Autofahrerin alkoholisiert unterwegs

Mittwoch, 03.06.2020, 20:25 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Mittwochabend die Polizei, dass eine Autofahrerin vermutlich alkoholisiert mit ihrem Auto in der Swindonstraße unterwegs sei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Frau noch fahrend beim Einparkversuch in eine Parklücke antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille bei der 62-jährigen Fahrerin. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

