Durch ein Fenster gelangten Einbrecher am frühen Donnerstag Morgen in eine Arztpraxis an der Letter Straße. Aufgrund einer Alarmanlage kann die Einbruchszeit auf kurz nach 4 Uhr festgelegt werden. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

