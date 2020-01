Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/Auto beschädigt und weggefahren

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (6.1.20) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hans-Böckler-Straße ereignet hat. Gegen 13 Uhr fuhr ein 26-jähriger Nottulner mit seinem Auto von der Hans-Böckler-Straße auf den Parkplatz. Er habe in die vierte Einfahrt hinter der Abgabestelle für Einkaufswagen rechts abbiegen wollen. Von rechts kam ein älterer grauer/silberner Renault. Am Steuer saß eine circa 55-jährige Frau mit schulterlangen, blond gräulichen Haaren. Die Frau schnitt die Kurve und touchierte dabei das Auto des Nottulners. Anschließend fuhr die Frau weiter, ohne sich um ihre Anschlusspflichten zu kümmern. Der Mann konnte noch erkennen, dass die Frau das Gelände in Fahrtrichtung B58 verließ.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet die Frau und Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

