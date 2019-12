Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb gibt auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Ein Unbekannter scheiterte am Mittwoch, 11.12.2019, in Hillegosssen daran, einer Frau ihren Turnbeutel abzunehmen. Als sich die Frau wehrte, stieß er sie zu Boden und lief davon.

Die 45-jährige Bielefelderin war gegen 17:55 Uhr als Fußgängerin an der Einmündung Detmolder Straße und Oelkerstraße unterwegs. Sie ging in Richtung der Oelkerstraße und trug einen Turnbeutel über ihrer Schulter. In Höhe einer Apotheke bemerkte sie, wie jemand an der Kordel ihres Turnbeutels zog.

Die 45-Jährige drehte sich um und trat in Richtung des Angreifers, damit er loslässt. Als sie den Mann am Schienenbein traf, schubste er sie mit beiden Händen in ein Gebüsch. Ohne Beute flüchtete der Mann in Richtung der Detmolder Straße.

Bei dem versuchten räuberischen Diebstahl verletzte sich die Frau leicht am Unterarm. Im Anschluss fuhr die 45-Jährige nach Hause und verständigte erst später die Polizei.

Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann war circa 180 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte eine dünne Statur. Sein Erscheinungsbild soll südländisch gewesen sein. Er trug dunkle, kurze Haare, einen dunklen Parka und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

