Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Scheibe eingeschlagen -Portemonnaie gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt- Ein Dieb schlug am Dienstagnachmittag, 10.12.2019, auf einem Parkplatz an der Herforder Straße, nahe der Hertha-König-Straße, an einem PKW eine Scheibe ein. Er entwendete eine Geldbörse aus einem Rucksack.

Die PKW-Fahrerin parkte den Opel Vivaro-B- gegen 15:00 Uhr in einer Parkbucht des Parkplatzes an der Herforder Straße. Ihr Rucksack befand sich zu dem Zeitpunkt im Fußraum des Beifahrersitzes.

Als sie um 16:30 Uhr zu dem Wagen kam, bemerkte sie eine eingeschlagene Scheibe der Seitenschiebetür. Ihr Rucksack stand nun offen und das Portemonnaie fehlte. Mit der Beute hatte der Täter das Weite gesucht.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell