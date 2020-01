Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Landrat begrüßt neue Direktionsleiterin

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr hat Eva Wilpsbäumer als neue Leiterin der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz der Kreispolizeibehörde Coesfeld begrüßt. Seit dem 02. Januar versieht die zuvor im Kreis Steinfurt als Leiterin einer Kriminalinspektion eingesetzten Polizeioberrätin ihren Dienst in Coesfeld. "Ich freue mich auf die spannenden Aufgaben und Herausforderungen, die vor mir liegen. Die Kolleginnen und Kollegen, die ich bereits kennenlernen durfte, identifizieren sich mit dem Kreis Coesfeld und ihrer Arbeit für die Sicherheit im Kreis.", sieht die Direktionsleiterin ihr Einsatzteam gut gerüstet. Gelernt hat sie den Polizeiberuf von der Pike auf und ist bereits in den Polizeipräsidien Aachen und Münster auf Streife und in weiteren Dienststellen aktiv gewesen.

