Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Person

Donnerstag, 04.06.2020, gegen 14:50 Uhr

Am frühen Donnerstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Auto die Bundesstraße 82 aus Seinstedt kommend in Fahrtrichtung Hornburg. Hier sei ihm in der dortigen Kurve ein bislang unbekannter Autofahrer entgegengekommen. Dieser sei auf den Fahrstreifen des 18-Jährige geraten, so dass dieser nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei ist er ins Schleudern geraten und im Anschluss auf dem Dach lliegend auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand gekommen. Durch den Überschlag verletzte sich der 18-jährige Fahrer leicht. Sein ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Verkehrsunfall zu kümmern. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Hinweise zum flüchtigen Auto erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen verhindern Ladendiebstahl

Donnerstab, 04.06.2020, gegen 18:00 Uhr

Mitarbeiter eines Baumarktes beobachteten am Donnerstagabend, wie eine unbekannte Person vermutlich in Vorbereitung eines späteren Diebstahls ein Lasergerät im Wert von zirka 225 Euro unter dem Zaun im Außenbereich des Baumarktes in der Straße Am Rehmanger hindurchschob. Der unbekannte versuchte im Anschluss den Markt zu verlassen, konnte jedoch von weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 43-jährige mutmaßliche Ladendieb wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell