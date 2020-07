Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kennzeichendiebstahl (03.07.-06.07.2020)

Konstanz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Markgrafenstraße, in der Zeit von Freitag, 00.00 Uhr bis Montag, 21.00 Uhr, das Versicherungskennzeichen 998 WJD/schwarz entwendet, welches an einem dort abgestellten Roller montiert war. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

