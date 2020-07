Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto angefahren und geflüchtet (06.07.2020)

Konstanz (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag, gegen 14.00 Uhr, in der Bodanstraße/Ecke Scheffelstraße ereignet hat. Nachdem ein 47-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt auf der Bodenstraße halten musste, um anschließend in die Scheffelstraße einbiegen zu können, ist vermutlich aus Unachtsamkeit ein Fahrradfahrer von hinten in das Fahrzeug des 47-Jährigen gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, ergriff der unbekannte Fahrradfahrer die Flucht. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, kurze dunkle Haare, mitteleuropäisches Aussehen, Dreitagebart. Er trug zum Unfallzeitpunkt ein senfgelbes T-Shirt und Shorts. Das mitgeführte Fahrrad wird als "klapprig" beschrieben, es habe einen linken Seitenspiegel. Bei dem Aufprall auf das Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0.

