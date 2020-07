Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall beim Überholen eines Rollers

Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer stürzte, ist es am gestrigen Montag gegen 15.30 Uhr auf der Oberndorfer Straße gekommen. Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW nach dem Kreisverkehr am Hegneberg in Richtung B27, als sie einen 55-Jährigen überholen wollte, der unmittelbar vor ihr mit seinem Roller unterwegs war. Sie scherte nach links aus. Während sie überholte, bemerkte sie jedoch, dass ein Fahrzeug entgegenkam und fuhr unmittelbar vor dem Roller wieder auf die rechte Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Zweiradfahrer bremsen und vermutlich nach rechts ausweichen. Hierdurch touchierte er den Bordstein, stürzte und schlitterte mit seinem Roller über den Asphalt. Er musste zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

