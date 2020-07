Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/RW) Audi-SUV zerkratzt

Deißlingen (ots)

Sachschaden von über 2.000 Euro hat ein Unbekannter am letzten Wochenende an der Karosserie eines Audi Q5 hinterlassen. Ein Gutachter hat mehrere Kratzer auf der Motorhaube, sowie Dellen und Kratzer am Kotflügel festgestellt. Das Auto stand in der Gupfenstraße abseits in einem Hof. Wie und wann genau es zu der Beschädigung kam, ist noch völlig unklar. Zum Verursacher liegen der Polizei derzeit keine Erkenntnisse vor.

