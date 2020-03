Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Rietberg - 33-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (JP) - Am Montagnachmittag (30.03., 16.51 Uhr) ereignete sich an der Straße Am Bahnhof ein Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Mann aus Gütersloh und einem 31-Jährigen Delbrücker.

Der 31-Jähriger beabsichtigte mit seinem VW-Transporter von einem Grundstück nach links auf die Straße Am Bahnhof abzubiegen. Zeitgleich befuhr der 31-jährige Delbrücker mit einem Fiat Ducato-Transporter die Straße in Richtung Bahnhofstraße.

Bei dem Abbiegevorgang kam es in der Folge zu der Kollision, bei der sich der VW-Fahrer schwer verletzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 33-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Fiat Ducato wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen abtransportiert, der VW-Transporter verblieb sicher abgestellt an der Unfallstelle.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7500 Euro.

