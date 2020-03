Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Grundschule

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Tatzeitraum von Freitag (27.03.) bis Montag (30.03.) versuchten bislang unbekannte Täter in die Grundschule Overberg, an der Neuenkirchener Straße einzubrechen.

Es blieb allerdings beim Versuch, da es den Einbrechern nicht gelang ein Fenster auf der Gebäudeseite, trotz mehrmaligen Hebelns, gewaltsam zu öffnen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell